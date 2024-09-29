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О спрессованном школьном образовании

О спрессованном школьном образовании

Владимира Мединского дружно и ожидаемо ругают за его идею «спрессовать» школьное образование. Пожалуй, это лучший индикатор главной проблемы наших вузов и школ — там учат выносить поверхностные суждения, присоединяясь к выбранному авторитету, но даже не пытаясь при этом разобраться в вопросе по существу.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Мединский идиот, и его идеи-бред сумасшедшего. Я бы ему не доверил даже подбор людей для ассенизационных работ
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13 час.
Chin Andy
Ну, про Мединского промолчу, и так все всё знают, а вот автор, хотя и прав в своей точке зрения, но местами излагает в стиле &quot;а-ля Мединский&quot;. Пример с программистами правильный, но не актуальный. Стране совсем не требуется, чтобы все &quot;записались&quot; в программисты. Экономике не хватает специалистов, которые умеют держать в руках молоток, пассатижи и много других инструментов. А учить этому так же, как и программированию &quot;с 5-7 классов&quot; в виде хобби не получится. Просто потому, что к современным станкам не с любым дипломом допустят... Но, ещё раз повторюсь, согласен с автором, что разворот образования в практическую сторону назрел давно. Осталось только придумать, как это сделать! Но одно условие я примерно знаю - ни Мединского, ни вообще кого бы то ни было из нашей ГосДамы и близко не подпускать!
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12 час.

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