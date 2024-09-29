Владимира Мединского дружно и ожидаемо ругают за его идею «спрессовать» школьное образование. Пожалуй, это лучший индикатор главной проблемы наших вузов и школ — там учат выносить поверхностные суждения, присоединяясь к выбранному авторитету, но даже не пытаясь при этом разобраться в вопросе по существу.
О спрессованном школьном образовании
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Александр Пятнистый
Мединский идиот, и его идеи-бред сумасшедшего. Я бы ему не доверил даже подбор людей для ассенизационных работ
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13 час.
Chin Andy
Ну, про Мединского промолчу, и так все всё знают, а вот автор, хотя и прав в своей точке зрения, но местами излагает в стиле "а-ля Мединский". Пример с программистами правильный, но не актуальный. Стране совсем не требуется, чтобы все "записались" в программисты. Экономике не хватает специалистов, которые умеют держать в руках молоток, пассатижи и много других инструментов. А учить этому так же, как и программированию "с 5-7 классов" в виде хобби не получится. Просто потому, что к современным станкам не с любым дипломом допустят... Но, ещё раз повторюсь, согласен с автором, что разворот образования в практическую сторону назрел давно. Осталось только придумать, как это сделать! Но одно условие я примерно знаю - ни Мединского, ни вообще кого бы то ни было из нашей ГосДамы и близко не подпускать!
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12 час.
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