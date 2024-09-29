О спрессованном школьном образовании

Chin Andy

Ну, про Мединского промолчу, и так все всё знают, а вот автор, хотя и прав в своей точке зрения, но местами излагает в стиле "а-ля Мединский". Пример с программистами правильный, но не актуальный. Стране совсем не требуется, чтобы все "записались" в программисты. Экономике не хватает специалистов, которые умеют держать в руках молоток, пассатижи и много других инструментов. А учить этому так же, как и программированию "с 5-7 классов" в виде хобби не получится. Просто потому, что к современным станкам не с любым дипломом допустят... Но, ещё раз повторюсь, согласен с автором, что разворот образования в практическую сторону назрел давно. Осталось только придумать, как это сделать! Но одно условие я примерно знаю - ни Мединского, ни вообще кого бы то ни было из нашей ГосДамы и близко не подпускать!