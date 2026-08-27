27 августа отмечается День российского кино – праздник, который объединяет не только профессионалов — режиссеров, актеров, операторов, сценаристов, но и всех, кто любит кино и поддерживает отечественное кинопроизводство.
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