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Пятая точка Камилы Кабельо оказалась несколько больше, чем на фото в соцсетях

Пятая точка Камилы Кабельо оказалась несколько больше, чем на фото в соцсетях

Американская певица Камила Кабельо получила свою известность после участия в шоу The X Factor. На её страничку в социальной сети подписано больше 65 000 000 человек, и она очень старается, чтобы они не заскучали, регулярно публикуя фото из своей жизни.

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