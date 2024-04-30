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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

России не о чем беспокоиться, НАТО никогда не вынашивала никаких замыслов против Москвы, и вообще это оборонительный альянс.

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Комментарии
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Samarium
Гнусный, мерзкий, отвратительнейший, патологический лжец и глупец.... Надо быть таким же дерьмом, чтобы хоть в малейшей степени верить им...
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12 час.
николай ткаченко
нам абсалютна фиалетово. По любому огребут пополной.
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10 час.
Александр Долин
киевский  еврей  берега  путает  думает  что  он  умный
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4 час.

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