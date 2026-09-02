Мишустин призвал сделать российские автомобили доступными населению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил: доступность отечественных автомобилей для населения – одна из приоритетных задач стратегии развития автопрома.
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