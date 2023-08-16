На Украине приговорили Рогова к 15 годам заключения

Лидера запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы Служба безопасности Украины (СБУ), 16 августа сообщает пресс-служба администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Лидера запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы Служба безопасности Украины (СБУ), 16 августа сообщает пресс-служба администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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