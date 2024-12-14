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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Устенко о фигурной «Лиге чемпионов»: «Интересный формат. На результаты можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны»

«Лига чемпионов» – виртуальный турнир, где фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и различных вызовах на протяжении всего сезона.

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