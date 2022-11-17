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WSJ: взрыв после падения ракеты в Польше был способен привести к столкновению России и НАТО, но стороны смогли «сбавить обороты»

WSJ: взрыв после падения ракеты в Польше был способен привести к столкновению России и НАТО, но стороны смогли «сбавить обороты»

Произошедший некоторое время назад взрыв после падения ракеты на польской территории был способен привести к столкновению Российской Федерации и Североатлантического альянса, однако стороны смогли «сбавить обороты».

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