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Бойцы ВС РФ нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Бойцы ВС РФ нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ нашли в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) трофейное западное оружие в расположении подразделения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее беспорядочно сбежали из данного населенного пункта.

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Комментарии
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Betahon
Славно! Донецк может вздохнуть, а перед войсками открывается хорошая перспектива на ТВД.
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