Егор Крид помирился с отцом бывшей возлюбленной

Артист Егор Крид принес извинения отцу Нюши спустя 10 лет после конфликта Певец Егор Крид сообщил во время прямой трансляции на платформе Twitch о примирении с Владимиром Шурочкиным, отцом своей бывшей возлюбленной, певицы Нюши.
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