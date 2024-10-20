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Егор Крид помирился с отцом бывшей возлюбленной

Егор Крид помирился с отцом бывшей возлюбленной

Артист Егор Крид принес извинения отцу Нюши спустя 10 лет после конфликта Певец Егор Крид сообщил во время прямой трансляции на платформе Twitch о примирении с Владимиром Шурочкиным, отцом своей бывшей возлюбленной, певицы Нюши.

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