Путин обсудил с Лукашенко взаимодействие в рамках Союзного государства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону актуальные вопросы развития отношений двух стран, в том числе дальнейшее взаимодействие в рамках Союзного государства.
Свежие комментарии