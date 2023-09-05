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ДВАЖДЫ ПРЕДАЛ СВОИХ РАДИ "ПЛЮШЕК" ВРАГА: УГОНЩИКА ВЕРТОЛЁТА ВЫДАЛИ ПЯТНА КРОВИ В КАБИНЕ

ДВАЖДЫ ПРЕДАЛ СВОИХ РАДИ "ПЛЮШЕК" ВРАГА: УГОНЩИКА ВЕРТОЛЁТА ВЫДАЛИ ПЯТНА КРОВИ В КАБИНЕ

Гражданин России Максим Кузьминов, который стал новой "звездой" украинских эфиров после кражи русского самолёта Ми-8, с удовольствием рассказывает подробности своего предательства и о том, как радеет за "мир во всем мире".

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Комментарии
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Виктор Карачанский
Вот мразь, трудно представить что такое сотворил .
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22 час.
Александр Лесков
Справедливость?  НЕТ  такого  понятия  и  опции такой  НЕТ  в Природе.   Справедливость  СВОИМИ  руками  должны  укреплять  сами  человеки.  Пример  у  евреев  надо  взять:  они  в скорейшее  возможное  время  просто  ЛИКВИДИРУЮТ  предателей  в  любой  стране мира,  и  делают  это в отношении как  «денежных  мешков»,  так и  «простых граждан»=предателей.  И  мне,  и нормальным евреям,  и  вообще нормальным  людям  ЛЮБЫХ  народов  и  национальностей  эта вневременная  установка  на СПРАВЕДЛИВОСТЬ импонирует  и  вызывает большое почтение. ГДЕ  еще  «кара в  сортире» практикуется???  Ей-Богу,  не  знаю...  Но  отлов  крыс  и  кротов это  дело  хоть и не Божье,  но дело достойное.
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22 час.

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