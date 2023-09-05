ДВАЖДЫ ПРЕДАЛ СВОИХ РАДИ "ПЛЮШЕК" ВРАГА: УГОНЩИКА ВЕРТОЛЁТА ВЫДАЛИ ПЯТНА КРОВИ В КАБИНЕ

Александр Лесков

Справедливость? НЕТ такого понятия и опции такой НЕТ в Природе. Справедливость СВОИМИ руками должны укреплять сами человеки. Пример у евреев надо взять: они в скорейшее возможное время просто ЛИКВИДИРУЮТ предателей в любой стране мира, и делают это в отношении как «денежных мешков», так и «простых граждан»=предателей. И мне, и нормальным евреям, и вообще нормальным людям ЛЮБЫХ народов и национальностей эта вневременная установка на СПРАВЕДЛИВОСТЬ импонирует и вызывает большое почтение. ГДЕ еще «кара в сортире» практикуется??? Ей-Богу, не знаю... Но отлов крыс и кротов это дело хоть и не Божье, но дело достойное.