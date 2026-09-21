❗️Как удалось зафиксировать вброс бюллетеней в Симферопольском районе Ранее глава Избиркома Крыма Михаил Малышев заявил, что в селе Перово на избирательном участке №1138 зафиксировали предполагаемый вброс бюллетеней.
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