В Новосибирской области презентовали фильм о погибших на СВО военных

Кинопоказ прошёл в кинотеатре "Победа".Показ документального фильма "Время героев", посвящённого погибшим на СВО бойцам прошёл в кинотеатре "Победа" в рамках форума "Новосибирск – город безграничных возможностей".
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