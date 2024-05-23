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Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

Политнавигатор Запад не пойдёт на дальнейшую эскалацию, потому что понимает, что армия России готова взорвать Йеллоустон.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Киевские фантазёры: даже если все ядерные ракеты взорвутся над Йеллоустоном, земная плита не сдвинется с места, что бы высвободить магму!
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16 час.
карюкалов вячеслав
Он и без ракет на низком старте.Достаточно &quot;пчихнуть&quot;.
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11 час.
Н
Николай
Что за первые полки - &quot;...первых полков ракетных войск ракетный войск стратегического назначения...&quot;!? Бред какой-то! А насчёт взрыва заглублённого в 10 Мт достаточно резонно!!!
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10 час.

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