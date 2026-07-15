БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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История боевого ножа

История боевого ножа

«Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи».Притчи, 30:14 Герой России, якутский военнослужащий Андрей Григорьев с позывным Тута, который одолел украинского военного в рукопашном бою… При этом он использовал боевой нож, который продолжает и сегодня оставаться оружием, и вот сегодня мы и начнем рассказ о том, каким образом человечество пришло к этому простому, но исключительно эффективному оружию.

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