Нелегалы допрыгались. Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой. Суть новой стратегии МВД в прямом эфире объяснил Дмитрий Кузнецов.
Нелегалы допрыгались: Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой
Комментарии
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Евгений Востриков
Обеспечь свое спокойствие легальным пребыванием на территории России и строгим выполнением законов РФ. Всего то.
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4 час.
Алатырка
К себе в кишлак хвиздуй - и там будешь овцами командовить - дичье мохнатое.
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38 мин.
Алатырка
Нечего им здесь делать - нужны руки - как в СА - за забором отработал вахтой - и домой - и ответственность за тебя несет работодатель.
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37 мин.
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