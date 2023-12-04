В Калужской области полицейскими установлен участник мошеннической схемы, подозреваемый в хищении денежных средств у двух пожилых граждан

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступило сообщение от пожилой местной жительницы по факту мошенничества, совершенного под предлогом освобождения ее родственницы от уголовного преследования.
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