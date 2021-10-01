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Ракету для полета «киноэкипажа» на МКС повезли на стартовый стол Байконура

Ракету для полета «киноэкипажа» на МКС повезли на стартовый стол Байконура

Ракету для полета «киноэкипажа» на МКС повезли на стартовый стол Байконура. Корабль «Союз» должен доставить на орбиту космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок художественного фильма «Вызов» в космосе.

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