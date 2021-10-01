Ракету для полета «киноэкипажа» на МКС повезли на стартовый стол Байконура. Корабль «Союз» должен доставить на орбиту космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок художественного фильма «Вызов» в космосе.