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Челябинцы чаще всего подрабатывают водителями и продавцами

Челябинцы чаще всего подрабатывают водителями и продавцами

Дополнительный заработок сегодня есть у более чем 20% жителей региона. О том, хватает ли жителям Челябинской области основного заработка, решили узнать специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников hh.

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