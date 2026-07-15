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Царьград

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Дефицит бензина в России отступает? Что изменится на АЗС уже в ближайший месяц

Дефицит бензина в России отступает? Что изменится на АЗС уже в ближайший месяц

Россия увеличивает импорт бензина из Индии, Китая и Белоруссии.Россия продолжает наращивать импорт бензина из Индии, Китая и Белоруссии, а ситуация на топливном рынке постепенно начинает стабилизироваться.

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