Дефицит бензина в России отступает? Что изменится на АЗС уже в ближайший месяц

Россия увеличивает импорт бензина из Индии, Китая и Белоруссии.Россия продолжает наращивать импорт бензина из Индии, Китая и Белоруссии, а ситуация на топливном рынке постепенно начинает стабилизироваться.
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