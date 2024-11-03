Сюрпризы китайского гороскопа на ноябрь 2024 года: кто станет фаворитом фортуны Татьяна СергееваНоябрь 2024 года готовит настоящие сюрпризы для представителей знаков зодиака, и не просто европейских! По предсказаниям китайского гороскопа, последний осенний месяц станет волшебным периодом для четырёх избранных знаков, которым улыбнётся удача.
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