Рифмы пятницы. Вне нормы.

Поэзия, верят в ДЗЕН, искусство высокое. Высокое настолько, что здесь не стали бы публиковать ни Вийона в его оригинальном изводе, ни Буковски — известного сквернослова, ведь Поэт, как известно, черпает вдохновение в трелях соловья и молитве, питается манной и сер.
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