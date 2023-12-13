Рифмы пятницы. Вне нормы.

Поэзия, верят в ДЗЕН, искусство высокое. Высокое настолько, что здесь не стали бы публиковать ни Вийона в его оригинальном изводе, ни Буковски — известного сквернослова, ведь Поэт, как известно, черпает вдохновение в трелях соловья и молитве, питается манной и сер.