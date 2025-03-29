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Царьград

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"Голая" вечеринка Лолиту ничему не научила: Скандальная певица ополчилась на русских мужчин

"Голая" вечеринка Лолиту ничему не научила: Скандальная певица ополчилась на русских мужчин

Оказывается, "голая" вечеринка и её последствия Лолиту Милявскую ничему не научили. Скандальная певица с Западенщины ополчилась на русских мужчин и высказала особую любовь к турецким сериалам.

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Комментарии
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Амара Карпова
Неисправимая старуха🤮
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