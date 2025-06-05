Почти две тонны некачественных продуктов утилизировали в алтайских магазинах "Светофор"

Специалисты обнаружили в них опасные бактерии, антибиотики и растительные жиры, которые использовали вместо животных В магазинах торговой сети "Светофор" Алтайского края утилизировали 1,8 тонн некачественной продукции.
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