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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Почти две тонны некачественных продуктов утилизировали в алтайских магазинах "Светофор"

Почти две тонны некачественных продуктов утилизировали в алтайских магазинах "Светофор"

Специалисты обнаружили в них опасные бактерии, антибиотики и растительные жиры, которые использовали вместо животных В магазинах торговой сети "Светофор" Алтайского края утилизировали 1,8 тонн некачественной продукции.

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