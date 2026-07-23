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Стало известно о возможном расширении операции США против Ирана

Стало известно о возможном расширении операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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