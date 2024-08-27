Макрона уличили в активном использовании Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие французские политики, пользуется Telegram. О том, что главу республики на фоне задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова уличили в использовании мессенджера, сообщает Politico.
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