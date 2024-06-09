Наш ответ "Шахеду" - в работе засветился новейший отечественный беспилотник "Изделие 54".

1 ноября 2023 18K прочитали Ни для кого не секрет, что крайне дешёвые и массовые беспилотники-камикадзе семейства "Шахед", получившие в России наименование "Герань", в ряде ситуаций оказываются куда полезнее и эффективнее дорогостоящих крылатых ракет.
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