Наш ответ "Шахеду" - в работе засветился новейший отечественный беспилотник "Изделие 54".

1 ноября 2023 18K прочитали Ни для кого не секрет, что крайне дешёвые и массовые беспилотники-камикадзе семейства "Шахед", получившие в России наименование "Герань", в ряде ситуаций оказываются куда полезнее и эффективнее дорогостоящих крылатых ракет.