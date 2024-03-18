Шмыгаль обманул Фицо с транзитом газа. Украина предупредила об отсутствии планов продления контракта с «Газпромом»

Украинский министр энергетики Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости» заявил, что киевские власти не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.
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