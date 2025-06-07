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NASA отложило новый запуск корабля Boeing Starliner, несмотря на угрозы Маска свернут...

NASA отложило новый запуск корабля Boeing Starliner, несмотря на угрозы Маска свернут...

NASA отложило новый запуск корабля Boeing Starliner, несмотря на угрозы Маска свернуть полёты SpaceX DragonРовно год назад началась девятимесячная эпопея по «спасению» экипажа, застрявшего на МКС из-за неисправностей перспективного пилотируемого корабля Boeing Starliner.

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