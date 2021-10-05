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«Знаю, откуда ноги растут»: Лукашенко потребовал не затягивать с уборочной кампанией и не кивать на логистику

Успеть до заморозков. Александр Лукашенко во время совещания с губернаторами и правительством потребовал в кратчайшие сроки завершить уборку овощей, посеять озимые и заготовить корма для животных, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

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