Источник света и тепла. Мерило времени и первый будильник. Символ уюта и показатель прогресса. Вещь, изменившая человечество, – свечи.
Свечи
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Источник света и тепла. Мерило времени и первый будильник. Символ уюта и показатель прогресса. Вещь, изменившая человечество, – свечи.
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