«Один день с участковым»: журналистка вместе с сотрудником полиции района имени Лазо Хабаравского края заступила на дежурство

В рамках проекта «Один день с участковым» журналист районной газеты «Наше время» Наталья Балыко увидела, как строится обычный трудовой день участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району имени Лазо лейтенанта полиции Александра Комарова.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии