Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    В ШКОЛУ-В ФОРМЕ, ВНЕ ШКОЛЫ ПО КАРМАНУ !!Опрос: нужно ли о...
  • Иван Иваныч Иванов
    Я будучи курсантом от физ.зарядки всегда отлынивал, особенно зимой. Никто не мог найти, а я в актовом зале под трибун...Лучше всех: росси...
  • Jurij Najdenov
    я так тоже умел, но в погранцы не взяли.Лучше всех: росси...

«Один день с участковым»: журналистка вместе с сотрудником полиции района имени Лазо Хабаравского края заступила на дежурство

В рамках проекта «Один день с участковым» журналист районной газеты «Наше время» Наталья Балыко увидела, как строится обычный трудовой день участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району имени Лазо лейтенанта полиции Александра Комарова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх