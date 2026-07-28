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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильтерякова выступит с двумя видами на чемпионате мира по художественной гимнастике. Она не сможет бороться за попадание в финал многоборья

Определен окончательный состав сборной России по художественной гимнастике, который пройдет с 12 по 16 августа во Франкфурте-на-Майне.

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