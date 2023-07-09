Расписание электропоезда Новосибирск-Болотное изменится 10 и 13 июля

Временные корректировки в графике необходимы для проведения ремонтных работ на железной дороге.Компания "Экспресс-пригород" предупреждает пассажиров об изменении расписания пригородной электрички, едущей по маршруту "Новосибирск – Болотное".
Временные корректировки в графике необходимы для проведения ремонтных работ на железной дороге.Компания "Экспресс-пригород" предупреждает пассажиров об изменении расписания пригородной электрички, едущей по маршруту "Новосибирск – Болотное".
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