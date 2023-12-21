Штефан Глигор: «У ПДС нет хорошо разработанных внутренних политик»

Как получилось, что после двух лет реформы правосудия, осуждений и исключений из избирательной кампании, партия «Шанс», связанная с Иланом Шором, оказалась на третьем месте в опросах? На этот вопрос ответил председатель Партии перемен Штефан Глигор в эфире передачи Puterea a Patra.