В Крыму несколько городов и районов остались без света

Жители пяти муниципалитетов Крыма остались без света 13 октября. Причина – неотложные ремонтные работы на объектах электроснабжения.
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