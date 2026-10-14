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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: our troops brought down the flank of the Armed Forces of Ukraine south of Kupyansk

Military expert: our troops brought down the flank of the Armed Forces of Ukraine south of Kupyansk

After the Russian military from the Zapad grouping destroyed the bridge over the Oskol River in the Kharkiv region, the troops of the Kiev regime faced the collapse of their flank south of Kupyansk.

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