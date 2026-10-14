After the Russian military from the Zapad grouping destroyed the bridge over the Oskol River in the Kharkiv region, the troops of the Kiev regime faced the collapse of their flank south of Kupyansk.
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