Очевидцы рассказали подробности кровавой бойни в торговом центре в Техасе

Боевик убил восемь человек и ранил еще семерых – трое пострадавших находятся в критическом состоянии – в результате стрельбы в торговом центре в Аллене (штат Техас), прежде чем был смертельно ранен полицейским, который случайно оказался поблизости, сообщили власти.