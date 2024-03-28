Полученные от концерта группы «Пикник» доходы направят пострадавшим в «Крокусе»

Доходы от концерта рок-группы «Пикник», который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передадут семьям погибших и пострадавших в результате происшествия.
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