Женщина молодец!!! Люди, не ждите, когда НАТО придет и в ваш дом с подачкой. Включайте голову и присоеденяйтесь к коллективному иску, именно об всех вас зависит скорейшая победа в СВО! 1.
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Женщина молодец!!! Люди, не ждите, когда НАТО придет и в ваш дом с подачкой. Включайте голову и присоеденяйтесь к коллективному иску, именно об всех вас зависит скорейшая победа в СВО! 1.
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