Набор добровольцев в литовскую армию. Панемуне, Каунас, 1919 год В 1918 году литовскую армию собирали из добровольцев и бывших офицеров Российской империи, а двадцать два года спустя она располагала пехотными дивизиями, бронетехникой и самолётами собственного производства, но в решающий момент так и не вступила в бой за сохранение независимости страны.