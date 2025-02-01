За год Игорь Петренко выплатил Екатерине Климовой почти 10 миллионов долга по алиментами

Игорь Петренко несколько месяцев не платил Екатерине Климовой деньги, которые по закону положен перечислять на содержание детей после развода.
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