Пермские власти выделят деньги научному центру на производство беспилотников

Власти Пермского края выделят деньги научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания производственного центра для разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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