Российские военные с конца лета начали применять в зоне конфликта новую крылатую ракету наземного базирования под названием "Филин", передает Главное управление разведки Украины .
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