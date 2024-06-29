Что скрывается под значками «Био», «Эко», «Органик»?

«Эко», «Био», «Органик» — это магические приставки, которые способны заставить потребителя не просто заплатить на 20-50% больше, но и поверить в то, что такая продукция обязательно будет безопасной, полезной и натуральной.
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