Reuters: Volvo временно приостановит выпуск авто из-за нехватки комплектующих

Шведская компания Volvo Cars на следующей неделе приостановит производство автомобилей на своем заводе в бельгийском городе Гент на три дня из-за задержек с поставками запчастей, вызванных ситуацией в Красном море.
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