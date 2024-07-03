Туристы в Сочи поехали кататься на банане и нашли в море труп

В Сочи отдыхающие, которые отправились кататься в море на банане, нашли утопленника. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде, труп находился в полутора километрах от берега в районе пляжа «Горный воздух».
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