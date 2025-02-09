Карамельно-красный или утонченный персиковый: какой цвет отражает ауру каждого знака зодиака Алёна ЮрьеваАстрологи уверены, что у каждого знака зодиака есть свой цвет, отражающий его внутреннюю энергию, ауру и особенности характера.
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