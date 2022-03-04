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Холанд вернется не раньше начала апреля. У него небольшой рецидив травмы

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд пропустит еще минимум месяц из-за травмы. 21-летний форвард продолжает восстановление от повреждения бедра.

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